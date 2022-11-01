В Одесском порту в контейнерах со шлаком обнаружили кокаин – его стоимость составляет ₴15 миллионов

В Одесском порту сотрудники Госпогранслужбы, СБУ, Национальной полиции Украины и таможни в контейнерах со шлаком обнаружили «черный» кокаин стоимостью 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает ГПСУ.

Кокаин был доставлен в порт Одессы в контейнерах с грузом «Шлаки», который прибыл в Украину из Латинской Америки еще до начала полномасштабного вторжения россии.

Товар был замаскирован в виде промышленного шлака с помощью современного сложного химического процесса.

По результатам экспертизы в отобранных образцах шлака обнаружено около 4 кг чистого кокаина.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, летом в Киеве полиция задержала 28-летнюю жительницу Запорожья, у которой изъяли кокаин стоимостью более 700 тысяч гривен.