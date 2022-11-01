В Одесском порту в контейнерах со шлаком обнаружили кокаин – его стоимость составляет ₴15 миллионов

В Одесском порту сотрудники Госпогранслужбы, СБУ, Национальной полиции Украины и таможни в контейнерах со шлаком обнаружили «черный» кокаин стоимостью 15 миллионов гривен.
Об этом сообщает ГПСУ.
Кокаин был доставлен в порт Одессы в контейнерах с грузом «Шлаки», который прибыл в Украину из Латинской Америки еще до начала полномасштабного вторжения россии.
Товар был замаскирован в виде промышленного шлака с помощью современного сложного химического процесса.
По результатам экспертизы в отобранных образцах шлака обнаружено около 4 кг чистого кокаина.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, летом в Киеве полиция задержала 28-летнюю жительницу Запорожья, у которой изъяли кокаин стоимостью более 700 тысяч гривен.