34 участникам незаконного азартного бизнеса грозит 12 лет тюрьмы - среди них адвокат и правоохранители, «покрывающие» преступление

В июле 2022 года сотрудники ДБР разоблачили и прекратили деятельность одной из крупнейших сетей подпольных игровых залов с азартными играми, которые работали в Украине не менее 5 лет - их участникам, среди которых адвокат и правоохранители, которые «закрывали глаза» на незаконны бизнес, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает ДБР.

Двенадцать участников преступной организации задержаны, один из организаторов – при попытке покинуть пределы Украины на таможенном пункте пропуска «Порубное-Сирет».

Всем задержанным вручены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, без определения альтернативного размера залога.

Известно, что до 24 февраля 2022 года на территории страны работало около 400 незаконных игорных заведений. После начала полномасштабной российской агрессии они ненадолго прекратили свою работу, но постепенно снова начали открываться.

Больше всего активизировались залы в Киеве и Одессе. Месячное обращение игорных заведений только в этих двух городах составило в среднем 300 миллионов гривен.

«Подпольные заведения работали в разных районах городов с обеспечением строгой конспирации. Клиентов подсаживали на азартные игры, чтобы они становились постоянными посетителями и поощряли приводить новых», - добавили в сообщении.

Кроме того, владельцы бизнеса систематически платили работникам правоохранительных органов для беспрепятственной незаконной деятельности.

Работники ДБР провели более 115 одновременных обысков по местам жительства организаторов незаконного бизнеса, офисных помещениях, которые обеспечивали деятельность незаконных игорных заведений, и в залах для азартных игр.

Во время обысков изъято более 530 единиц компьютерной техники, «черная» бухгалтерия, записи и другие вещи и предметы, указывающие на незаконную деятельность игорных заведений. Также изъято более 7 миллионов гривен в разных валютах.

Участникам преступной организации сообщено о подозрениях по разным частям ст. 255 (создание, участие в преступной организации), части 1 статьи 203-2 (незаконная деятельность по организации азартных игр) Уголвного Кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.