Житель Вознесенска публично поддерживал российскую агрессию - ему грозит до пяти лет тюрьмы

Следователи объявили о подозрении 49-летнему жителю Вознесенщины за поддержку вооруженной агрессии россии против Украины.
Об этом сообщает Национальная полиция.
По данным следствия, мужчина поддерживал агрессию россии против Украины и оккупационную политику в соцсети. На личной странице в одной из запрещенных социальных сетей он публично распространял сообщения и публикации в поддержку действий российских оккупантов.
Благодаря сотрудникам уголовного розыска удалось выявить противоправную деятельность мужчины.
Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли мобильный телефон с поличным.
Прокуроры сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации, глорификация ее участников).
Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет заключения.
Напомним, как за прославление оккупантов в сети жительнице Николаевщины наложили арест на имущество стоимостью почти ₴500 тысяч.