Житель Вознесенска публично поддерживал российскую агрессию - ему грозит до пяти лет тюрьмы

Следователи объявили о подозрении 49-летнему жителю Вознесенщины за поддержку вооруженной агрессии россии против Украины.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По данным следствия, мужчина поддерживал агрессию россии против Украины и оккупационную политику в соцсети. На личной странице в одной из запрещенных социальных сетей он публично распространял сообщения и публикации в поддержку действий российских оккупантов.

Благодаря сотрудникам уголовного розыска удалось выявить противоправную деятельность мужчины.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли мобильный телефон с поличным.

Прокуроры сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации, глорификация ее участников).

Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет заключения.

Напомним, как за прославление оккупантов в сети жительнице Николаевщины наложили арест на имущество стоимостью почти ₴500 тысяч.