СБУ разоблачила главу Херсонского «морпорта рф», который способствовал водной переправе вражеских боеприпасов на правый берег Днепра

Служба безопасности сообщила о подозрении в совершении преступлений против Украины еще трем враждебным приспешникам.

Об этом сообщает СБУ.

Среди подозреваемых – руководитель созданного агрессором «государственного унитарного предприятия «Херсонский морской торговый порт».

Установлено, что он обеспечивал переправку военной техники и боеприпасов россии для оккупационной группировки на правом берегу Днепра. Для этого предоставил плавсредства предприятия, которые использовались при возведении мостовых переправ через Днепр.

Также «должностное лицо» участвовало в разграблении захваченных предприятий воднотранспортной отрасли региона для передачи похищенного имущества в пользу россии.

По данным следствия, злоумышленником является бывший чиновник Укрводдороги. В июне этого года он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды оккупационной администрации Херсона.

Пока ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Кроме этого, в Херсонской области задокументирована преступная деятельность назначенного захватчиками «председателя» поселка Миролюбовка.

С начала оккупации села злоумышленник по собственной инициативе помогал захватчикам. Он предоставлял им информацию относительно участников АТО и украинских правоохранителей.

Водил представителей оккупационных властей местностью, тем самым помогая им формировать логистику.

Еще одна коллаборантка разоблачена в Луганской области. Ею оказалась бывшая директор гимназии в Беловодске, которая добровольно согласилась возглавить местный лицей, подчиненный оккупационной администрации «ЛНР».

По указанию агрессора она организовала «учебный процесс» с использованием российских «учебников» и «методичек», а педагогов направила на «переподготовку» в рф.

Находясь на «должности», вражеская приспешница агитировала детей поддержать оккупантов и в дальнейшем присоединяться к их рядам. Для распространения прокремлевской пропаганды она призвала к созданию в захваченных школах ячеек так называемой «юнармии» россии.

Служба безопасности установила места нахождения всех трех злоумышленников, задокументировала их преступные действия и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что мариупольское подполье начало «маркировать» коллаборантов и российских оккупантов