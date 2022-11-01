На Николавщине по подозрению в совершении серии краж полиция задержала двоих мужчин

В Первомайском районе Николаевской области полицейские задержали двоих местных жителей, подозреваемых в совершении серии краж. За совершенное им грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Воры проникали в дома пострадавших и похищали бытовую технику, мобильные телефоны, денежные средства и прочее.

По месту их пребывания были проведены обыски, в ходе которых полицейские обнаружили и изъяли часть украденного имущества: компьютерные мониторы, мобильные телефоны, телевизионную приставку и т.д.

После проведения необходимых следственных действий похищенное будет возвращено владельцам.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога.

Правоохранители проверяют причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений на территории области.

Напомним, ранее 48-летний житель Первомайского района за совершение краж алкоголя в условиях военного положения был наказан шестью годами тюрьмы .