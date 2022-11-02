Экс-директора департамента энергосбережения Николаева будуть судить за присвоение полумиллиона гривен

Вячеслав Булах Николаевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении экс-директора одного из департаментов Николаевского городского совета и директора общества с ограниченной ответственностью по фактам незаконного завладения чужим имуществом, путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и служебного подлога (ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следствием установлено, что в 2017 году руководитель одного из департаментов городского совета, злоупотребляя своим служебным положением, на основании заведомо подложных официальных документов по выполнению подрядных работ по реконструкции здания дошкольного учебного заведения, безосновательно перечислил бюджетные средства в адрес подрядчика за фактически их невыполнение. А директор предприятия осуществил завладение бюджетными средствами при выполнении работ по разработке проектно-сметной документации. В результате таких действий бюджета города нанесен ущерб почти в полмиллиона гривен.

В случае доказательства вины, мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

По информации «Преступности.НЕТ», речь идет об экс-директоре Департамента энергетики, энергосбережении и внедрении инновационных технологий Николаевского городского совета Вячеславе Булахе и директоре ООО «Центр Строительного Инжиниринга» Владимире Дементьеве. Именно в отношении них прокуратура передала обвинительный акт в суд.

Вячеслав Булах работал директором вышеупомянутого департамента с июня 2017 по август 2019 года. После увольнения Булах три года был директором ООО «ДИ КОР – БУД». Эта компания не раз получала подряды на строительные работы от структурных подразделений Николаевского городского совета. Из последних договоров - Услуга по благоустройству трамвайного полотна и прилегающей к нему территории по улице Потемкинская между улицами Садовая и 3-я Слободская общей стоимостью 16,7 миллионов гривен. Всего же компанией было подписано 26 договоров на общую сумму в 89 миллионов гривен.

Что касается компании ООО «Центр Строительного Инжиниринга», то она была зарегистрирована в Кременчуге Полтавской области в июне 2017 года. В сентябре 2017 года компания подписала два договора с Департаментом энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета на общую сумму 535 тысяч гривен. Именно эти договоры стали объектом открытия уголовного производства. В дальнейшем компания не подписала ни одного договора, связанного с бюджетными деньгами.

Интересно, что директор компании Владимир Дементьев в марте 2018 зарегистрировал ФЛП, с которым в сентябре 2018 года Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета подписал договор на разработку схемы теплоснабжения города Николаева. Договор на 1,2 миллиона гривен от имени департамента подписал тогдашний заместитель Булаха Андрей Слободяник.

В мае 2019 года Слободянику сообщили о подозрении в растрате 750 тысяч гривен бюджетных средств. Досудебное расследование установило, что в декабре 2018 года чиновник путем злоупотребления своим служебным положением растратил государственные средства в пользу третьих лиц. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины («Расход чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах»).

Согласно материалам следствия, цена услуг по закупке схемы теплоснабжения Николаева была завышена практически на 750 тысяч. Среди документов подрядчика были даже обычные рефераты по указанной проблематике, распечатанные из сети Интернет.

В 2019 году обвинительный акт по Слободянику был передан в суд.