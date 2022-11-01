Гауляйтер Сальдо уклонился от уплаты 60 миллионов гривен налогов, – Бюро экономической безопасности

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило бывшего члена пророссийской партии ОПЗЖ и бывшего народного депутата Украины в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В сообщении не указывается фамилия фигуранта, но по приведенным данным речь идет о предателе Владимире Сальдо.

Сотрудники БЭБ, при анализе сведений Государственной налоговой службы, относительно источников и объемов полученных доходов фигуранта дела, Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество установили, (или в ходе проведения аналитически – информационной работы установлено) что прибыли и затраты значительно разнятся. Нарушитель, в период с 2001 по 2022 годы, работал на разных должностях в государственных органах разных уровней. В 2018 году он зарегистрировал право собственности на ряд объектов недвижимого имущества, а именно: помещение отеля, многоэтажное здание, земельные участки.

«Ориентировочная рыночная стоимость недвижимости превышает размер официально полученных доходов данного лица за период с 2010 по 2018 годы почти на 310 млн грн, что более чем в 200 раз превышает официальные доходы. Таким образом, бюджет Украины недополучил более 60 млн грн от уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора», - говорится в сообщении.

Кроме того, в марте 2022 года, после начала широкомасштабной агрессии российской федерации против Украины, нарушитель согласился на сотрудничество с террористическим режимом России и был назначен «руководителем» оккупационной администрации Херсонской области.

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Ведомости в ЕРДР внесении из аналитического продукта составленного специалистами Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ.

Напомним, в апреле СБУ заочно сообщила о подозрении коллаборанту экс-мэру Херсона Сальдо, которого оккупанты назначили главой областной администрации. В конце сентября Сальдо также было сообщено о подозрении за организацию псевдореферендума рф на временно оккупированной территории Херсонщины.