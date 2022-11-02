СБУ сообщила о подозрении дочери экс-министра обороны Украины времен Януковича за антиукраинскую деятельность

Сотрудники Службы безопасности разоблачили на антиукраинской деятельности дочь бывшего министра обороны Украины (2012-2014 гг.). По материалам следствия, она руководила предприятиями, поставлявшими товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса России.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Киевская городская прокуратура заочно сообщила женщине о подозрении по ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет без права занимать определенные должности и конфискацию имущества.

Напомним, что в июне этого года по материалам СБУ суд арестовал и передал в управление АРМА 645 железнодорожных вагонов, 30 земельных участков и 30 объектов недвижимости, принадлежавших семье этого министра времен Януковича.

Согласно опубликованной информации, речь идет о дочери Павла Лебедева, который был министром обороны Украины с 2012 по 2014 годы. Согласно информации из открытых источников, Елена Лебедева – владелица промышленно-инвестиционной группы Aurum Group, которая производит и эксплуатирует грузовые вагоны, развивает другие направления бизнеса. Именно на имущество этой компании был наложен арест в июне текущего года .