В Хмельницком задержали адвоката, который вымогал взятку у своего клиента

В Хмельницком полиция и СБУ 1 ноября задержали адвоката, который за 1500 долларов обещал повлиять на решение судьи.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Следователи установили, что адвокат требовал у своего клиента 1500 долларов США за влияние на судью для непривлечения правонарушителя к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. В случае неуплаты этой суммы адвокат угрожал мужчине лишением права вождения.

Адвоката задержали вблизи помещения суда при получении второй части взятки – 1200 долларов. Ему грозит заключение на срок до восьми лет с конфискацией имущества.