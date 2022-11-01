Жители Николаевщины из-за мошенников потеряли почти 1 миллион гривен

Николаевские полицейские предостерегают граждан от мошеннических действий аферистов. В течение октября жители Николаевщины отдали мошенникам более 1 миллиона гривен.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

По всем фактам открыты уголовные производства по статье 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»).

Самыми распространенными видами афер остаются: ваш родственник в беде – нужна помощь; мошенничества с выплатами денежной помощи украинцам во время военного положения; аферисты, выдающие себя за банковских работников; мошенничества, связанные с покупками через интернет.