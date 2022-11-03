Жительницу Николаева будут судить за публичную поддержку оккупантов в соцсетях

В суд направлен обвинительный акт в отношении 55-летней жительницы Николаева, которая оправдывала и отрицала вооруженную агрессию россии против Украины, а также прославляла ее участников (часть 2 статьи 436-2 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, женщина в социальных сетях и мессенджерах распространяла публичные призывы о поддержке решений и действий россии, а также оправдывала и признавала правомерными временную оккупацию части территории Украины.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним как за прославление оккупантов в сети жительнице Николаевщины наложили арест на имущество стоимостью почти ₴500 тысяч.