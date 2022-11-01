В Николаеве патрульного подозревают в избиении пассажира автомобиля

В Николаеве патрульный полицейский подозревается в избиении пассажира автомобиля.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Сотруднику Управления патрульной полиции в Николаевской области сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием.

По данным следствия, в январе текущего года патрульный во время несения службы остановил автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

"В ходе общения с пассажиром авто, который высказывал замечания к работе полицейских, патрульный потерял контроль над своим поведением и распилил в лицо мужчины слезоточивый газ, а также нанес ему удары руками и ногами по грудной клетке, чем нанес телесные повреждения средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГБР.