В Николаеве патрульного подозревают в избиении пассажира автомобиля

В Николаеве патрульный полицейский подозревается в избиении пассажира автомобиля.
Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
Сотруднику Управления патрульной полиции в Николаевской области сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием.
По данным следствия, в январе текущего года патрульный во время несения службы остановил автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
"В ходе общения с пассажиром авто, который высказывал замечания к работе полицейских, патрульный потерял контроль над своим поведением и распилил в лицо мужчины слезоточивый газ, а также нанес ему удары руками и ногами по грудной клетке, чем нанес телесные повреждения средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
Досудебное расследование осуществляют следователи ГБР.