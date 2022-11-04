В Харьковской области СБУ задержала депутата сельсовета, который помогал оккупантам вывозить украинское зерно

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Злоумышленником оказался депутат одного из поселковых советов Купянского района.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Во время захвата части региона, он одним из первых пошел на сотрудничество с врагом. Будучи владельцем нескольких сельхозпредприятий, чиновник предложил оккупантам свою помощь в незаконном вывозе украинского зерна с востока Украины.

«Для этого он «перерегистрировал» агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет России. При этом основную часть собранного урожая должен был отдавать захватчикам, а то, что останется – реализовывать на территории страны-агрессора. Кроме того, злоумышленник предоставил агрессорам доступ к собственным логистическим складам для базирования и ремонта вражеской военной техники, а также выделял топливо для ее заправки», - сообщили в СБУ.

После деоккупации района депутат остался в поселке и надеялся избежать наказания. Однако сотрудники СБУ разоблачили его преступную деятельность и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Расследование проводили сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ задержала депутата Купянского райсовета за поставку оккупантам продукции со своего завода.