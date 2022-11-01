На Винничине задержали гражданина Молдовы, который переплыл Днестр без весел ради любимой

Гражданина Молдовы, который незаконно пересек государственную границу, обнаружили 3 ноября пограничники Могилев-Подольского отряда.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
36-летний иностранец на резиновой надувной лодке переплыл реку Днестр из Молдовы в Украину, чтобы увидеться с любимой. О серьезности намерений поклонника свидетельствовало то, что он, несмотря на рискованный план, преодолел опасное водное препятствие ночью и еще без весел.
Иностранец рассказал, что во время последнего визита в Украину он нарушил правила пребывания, за что был привлечен к административной ответственности. Как выяснилось, назначенный штраф он не оплатил, кроме того, ему запретили въезд в Украину до 2027 года. Поэтому мужчина решил пересечь границу незаконным способом.
«Теперь мужчине придется отвечать не только по ст. 204-1 («Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины») КУоАП, но и по ст. 332-2 («Незаконное пересечение государственной границы Украины») Уголовного кодекса Украины. Задержан нарушитель по информации, полученной сотрудниками оперативно-розыскного подразделения Могилев-Подольского пограничного отряда», - говорится в сообщении.