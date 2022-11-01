На Винничине задержали гражданина Молдовы, который переплыл Днестр без весел ради любимой

Гражданина Молдовы, который незаконно пересек государственную границу, обнаружили 3 ноября пограничники Могилев-Подольского отряда.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

36-летний иностранец на резиновой надувной лодке переплыл реку Днестр из Молдовы в Украину, чтобы увидеться с любимой. О серьезности намерений поклонника свидетельствовало то, что он, несмотря на рискованный план, преодолел опасное водное препятствие ночью и еще без весел.

Иностранец рассказал, что во время последнего визита в Украину он нарушил правила пребывания, за что был привлечен к административной ответственности. Как выяснилось, назначенный штраф он не оплатил, кроме того, ему запретили въезд в Украину до 2027 года. Поэтому мужчина решил пересечь границу незаконным способом.