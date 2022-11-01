Предателя, который сдал» оккупантам командира добробата на Киевщине, приговорили к 15 годам тюрьмы

Во время временной оккупации части Киевщины украинец «сдавал» врагу местонахождение участников сопротивления, в частности бойцов местной самообороны. За госизмену его приговорили к 15 годам заключения.

Об этом сообщает СБУ.

Известно, что злоумышленник был задержан в столичном регионе в апреле этого года.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения вошел в состав самообороны одного из поселков Броварского района.

Однако после захвата населенного пункта он сразу перешел на сторону оккупантов и начал с ними сотрудничать. Злоумышленник «сливал» рашистским карателям адреса проживания односельчан, которые сопротивлялись захватчикам.

Именно по его наводке агрессоры похитили командира и других участников отряда самообороны, в который ранее он входил.

К потерпевшим применяли насилие и угрозы убийства. Установлены факты, когда людей с завязанными глазами ставили к стенке и стреляли под ноги, имитируя расстрел.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по чачти 2 статьи 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины приговорив к 15 годам заключения.

Напомним, что ранее жителя Одесщины приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу россии.