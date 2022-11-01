В Николаевской области задержали парня, угнавшего «Таврию»

В Николаевской области 3 ноября задержали 19-летнего подозреваемого в угоне автомобиля ЗАЗ-1102 "Таврия".
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
В полицию обратился житель села Нечаяное с сообщением о том, что у него угнали автомобиль, стоявший возле дома. В течение часа на одном из блокпостов в направлении Николаева оперативники остановили автомобиль, который подпадал под ориентировку. По требованию полицейских водитель не предоставил документы и не смог объяснить, принадлежит ли ему автомобиль.
“Задержанный ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. По словам подозреваемого, в авто он увидел ключи в замке зажигания и хотел прокатиться. После проведения соответствующих следственных действий автомобиль будет возвращен владельцу”, - сообщили в полиции.