В Николаевской области задержали парня, угнавшего «Таврию»

В Николаевской области 3 ноября задержали 19-летнего подозреваемого в угоне автомобиля ЗАЗ-1102 "Таврия".

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В полицию обратился житель села Нечаяное с сообщением о том, что у него угнали автомобиль, стоявший возле дома. В течение часа на одном из блокпостов в направлении Николаева оперативники остановили автомобиль, который подпадал под ориентировку. По требованию полицейских водитель не предоставил документы и не смог объяснить, принадлежит ли ему автомобиль.