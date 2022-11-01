СБУ ликвидировала три канала побега «призывников» за границу, одним из которых воспользовался полтавский депутат

В нескольких областях Служба безопасности заблокировала три масштабных канала нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

Об этом сообщает СБУ.

Правоохранителями были задержаны более 10 организаторов нелегальных трафиков. За деньги они предлагали потенциальным призывникам уехать за пределы Украины под видом волонтеров.

Стоимость «билета на побег» составляла от 3 тысяч долларов и более. Сумма зависела от срочности выезда и социального положения клиента.

Кроме того, установлено, что услугами незаконного пересечения границы воспользовался один из полтавских депутатов.

По данным следствия, к организации схемы причастны двое жителей региона.

«Они «гарантировали» мужчинам призывного возраста беспрепятственное пересечение границы под «маской» водителей логистической организации, перевозящих гуманитарные грузы. Для этого участники схемы вносили недостоверные сведения в электронную систему «Путь», - уточнили в пресс-службе.

Еще одна преступная группировка, которая специализировалась на нелегальной переправке граждан через госграницу, обезврежена на Волыни. В его состав входило шесть местных жителей.

«Оформляя» незаконно своих клиентов как водителей в электронной системе «Путь», они подготовили несколько автомобилей для их нелегального вывоза в ЕС.

По имеющейся информации, дельцы переправили за пределы Украины до 100 человек.

Еще один канал нелегальной миграции ликвидирован в Прикарпатье. Его организовали трое жителей Ивано-Франковской и Львовской областей.

Потенциальным призывникам они давали фиктивные документы участников несуществующих благотворительных фондов. СБУ задержала злоумышленников при попытке незаконного «сопровождения» через границу 5 человек.

Семерым фигурантам уже сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как на Закарпатье пограничники задержали одиннадцать уклонистов от мобилизации – двое мужчин были из Николаевщины.