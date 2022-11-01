Полиция изъяла у жителя Николаевщины чемодан с каннабисом

В одном из сел бывшего Арбузинского района полиция изъяла у 39-летнего местного жителя более 2,5 килограммов каннабиса.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Полиция провела санкционированный обыск по месту жительства мужчины. В ходе обыска наркотики нашли в домовладении и хозяйственных постройках. По словам мужчины, каннабис он вырастил сам и хранил его для собственных нужд. Судя по фото, часть наркотиков хранилась в чемодане.

Наркотики направили на проведение экспертных исследований, по результатам которых будут приняты процессуальные решения в отношении правонарушителя.

Ему грозит наказание – до пяти лет ограничения свободы.