Дело российского оккупанта, сделавшего «селфи» на чужой Polaroid в Ирпене, направили в суд

Следователи Нацполиции направили в суд обвинительный акт в отношении российского военного-мародера. Его разоблачили по фото, которое оккупант сделал на фотоаппарат Polaroid в Ирпене.

Об этом сообщает Национальная полиция.

В одной из квартир россиянин случайно сфотографировал себя фотоаппаратом Polaroid. Фотоаппарат он оставил с поличным, поскольку не считал его ценным. Также среди разбитой мебели следователи обнаружили вещественное доказательство - фотографию оккупанта-мародера.

Следователи установили потерпевших и свидетелей, которые дали показания о совершенных оккупантом преступлениях.

После собрания доказательной базы военнослужащему 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии из россии объявили о подозрении по части 1 статьи 28, части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.

Напомним как благодаря ИИ установили личность оккупанта.