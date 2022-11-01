В Польше трех украинских девочек сбили на пешеходном переходе

На юге Польши 77-летний мужчина на пешеходном переходе сбил трех девочек, гражданок Украины, возрастом 9, 12 и 13 лет.

Об этом сообщает "Укринформ".

ЧП случилось 3 ноября в населенном пункте Свинярско. Водитель легкового автомобиля Fiat Cinquecento на переходе, на зеленый сигнал светофора для пешеходов, сбил троих девочек, которые вместе с группой других людей переходили дорогу. На место происшествия были немедленно вызваны спасательные службы. Пострадавших доставили в больницу.

Водитель скрылся с места происшествия, но благодаря неравнодушию свидетелей, которые на своем автомобиле отправились за ним, полиции удалось задержать виновника аварии. Водитель был трезв, но у него взяли кровь для дальнейших анализов.