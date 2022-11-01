В Ровно на детской площадке мужчина бросил гранату в прибывших на вызов патрульных

В пятницу вечером, 4 ноября, в Ровно по улице Романа Шухевича произошел взрыв на детской площадке.

Об этом сообщает полиция Ровенщины.

Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что сдетонировал боеприпас, брошенный неизвестным мужчиной, который находился на детской площадке во дворе многоэтажек.

По предварительной информации - пострадали четыре человека, среди которых малолетний ребенок.

Предварительно, на месте происшествия полицейские обнаружили двух человек, которые могут быть причастны к совершенному преступлению.

В свою очередь, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что предварительно пострадали 5 человек, среди которых ребенок и полицейский.

Он рассказал, что патрульные получили вызов о том, что на детской площадке в районе Северного двое неизвестных, один из них угрожает гранатой.

«На место прибывает экипаж патрульных. Злоумышленник бросает детонирующий боеприпас», - написал он.

Оба мужчины задержаны.