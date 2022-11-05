ДБР сообщило о подозрении перешедшему на сторону врага прокурору из Запорожской области

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении прокурору окружной прокуратуры Запорожской области, предавшего присягу и добровольно перешедшего на сторону врага.

Об этом сообщает ДБР.

После полномасштабного вторжения россии и временной оккупации части Запорожской области он стал служить в так называемых правоохранительных органах захватчиков, выполнял указания и распоряжения оккупационной администрации России.

Прокурор агитировал и склонял жителей Пологовского района Запорожской области к сотрудничеству с оккупантом.

Прокурор уведомлен о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

Напомним, как в Николаеве был задержан руководитель Николаевской окружной прокуратуры харьковчанин Геннадий Герман за передачу секретной информации российским оккупантам. Согласно материалам следствия, Герман добровольно предоставлял через третье лицо представителям спецслужб России информацию, которая вредит территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности Украины. Его дело для рассмотрения по существу передано в Приморский районный суд города Одессы.

Как известно, новый генпрокурор Андрей Костин после назначения на должность организовал служебную проверку прокуроров в Николаевской области.

Напомним также, как был задержан очередной николаевский прокурор. На этот раз за вымогательство у военнослужащего взятки по делу о ДТП.