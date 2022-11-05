Агент «Победа»: Жительница Житомирщины проведет семь лет за решеткой за сотрудничество с российским ГРУ

По материалам СБУ к 7 годам тюрьмы приговорена российская агентка «Победа», которая шпионила за подразделениями ВСУ.

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленницу задержали в Житомирской области в ходе спецоперации украинской контрразведки в июне этого года. Установлено, что она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на северном направлении.

В зоне особого внимания российской агентки были железнодорожные маршруты перевозки военной техники и боеприпасов ВСУ через территорию региона. Кроме того, среди основных задач было выявление логистических составов с артиллерийским вооружением, а также аэродромов возможного базирования украинской боевой авиации.

По данным следствия органов безопасности, предательницей оказалась жительница одного из поселков Житомирской области. После начала полномасштабного вторжения ее завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки, который выбрал для нее оперативный псевдоним «Победа». В поле зрения агрессора попала из-за своих прокремлевских сообщений, которые неоднократно публиковала в запрещенной соцсети «ВКонтакте».

По указанию врага она должна была проводить разведывательно-подрывную деятельность в регионе. Для этого получила от своего «куратора» соответствующие инструкции, прежде всего, по сбору и способам передачи разведданных. Переправку информации осуществляла через отработанные каналы электронной связи в виде GPS-координата украинских объектов с подробным их описанием.

Во время обысков по месту жительства вражеского агента стражи порядка обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с представителем ГРУ РФ.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, жительницу Николаева наказали 15 годами тюрьмы с конфискацией имущества за работу на оккупантов.