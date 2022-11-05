В Николаевской области полицейские изъяли у местного жителя наркотики и корпус от гранаты

В Вознесенском районе полицейские изъяли у 35-летнего местного жителя более полукилограмма наркозелья, около 200 г снотворного мака и корпус от гранаты.

Об этом сообщает в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Оперативники уголовного розыска Вознесенского районного управления полиции получили информацию о том, что житель города незаконно хранит наркорастения. Во время проведения санкционированного обыска в домовладении мужчины правоохранители обнаружили готовое к употреблению наркотическое вещество - каннабис и снотворный мак. Кроме этого, извлекли корпус от гранаты.

Одну из комнат дома злоумышленник оборудовал всем необходимым для выращивания наркозелья, установив бокс со светодиодными лампами, вентиляцию и специальную сушку.

По указанным фактам следователи расследуют уголовные производства по ч. 2 ст. 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») и ч. 1 ст. 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Все изъятое правоохранители направили на проведение экспертных исследований, по результатам которых в отношении правонарушителя будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Вознесенская окружная прокуратура.

Напомним, ранее полиция изъяла у жителя Николаевщины чемодан с каннабисом.