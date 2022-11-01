На Николаевщине задержали двух женщин, которые обратились в сервисные центры МВД за услугами, находясь в розыске

В Николаевской области задержаны две женщины, которые обратились в сервисные центры МВД за получением услуги. Но оказалось, что они находятся в розыске.

Об этом сообщает пресс-служба пресс-службы Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.

В территориальную ячейку в Новой Одессе обратилась жительница Херсонской области с заявлением о выдаче водительского удостоверения. Однако администратор при предоставлении услуги обнаружила, что женщина находится в розыске с 2014 года по представлению отдела полиции города Херсон.

А в сервисный центр МВД в городе Вознесенске с целью сдачи теоретического экзамена для получения водительского удостоверения впервые обратилась жительница Веселиновского района. Во время проведения проверок по имеющимся базам выяснилось, что женщина числится в розыске. Инициатор – отдел полиции Бучанского района Киевской области.

«Конечно, в обоих случаях оказание услуг остановлено, а установленные лица направились в подразделения полиции. Так что не спрятаться. Бдительности и профессионализма нашим администраторам не занимать. Защищаем Украину на всех фронтах. Все будет, украинцы! - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в сервисном центре МВД города Вознесенск обнаружили автомобиль Hyundai Santa Fe, числящийся в розыске.