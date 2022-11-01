В Одессе на кладбище обнаружили обгоревший труп мужчины с ножом в груди

В Одессе на Таировском кладбище обнаружили обгоревший труп мужчины.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на полицию.

Слева в груди убитого был вонзен нож.

Пока установить возраст погибшего невозможно.

Предварительная квалификация криминального правонарушения — умышленное убийство, решается вопрос о начале досудебного расследования.

Напомним, в январе 2016 года в Николаеве на старом кладбище, расположенном на улице Степовой, нашли расчлененный труп женщины. Части тела обнаружили в старой могиле и фамильном склепе семьи итальянских купцов Алиауди. Некоторые из частей трупа были завернуты в целлофан.

Следствие выяснило, что умершей оказалась 45-летняя жительница Николаева, которая ушла из дома еще 19 января того года, но никаких обращений по ее розыску в полицию не поступало.