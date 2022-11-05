СБУ сообщила о подозрении двум коллаборантам – бывшему судье из Крыма и экс-заместителю начальника Херсонской таможни

СБУ сообщила о подозрении бывшему судье из оккупированного Крыма и экс-заместителю начальника Херсонской таможни за сотрудничество с оккупантами.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Эск-судья после захвата украинского полуострова добровольно присоединился к захватчикам. За это они назначили его так называемым «судьей Евпаторийского городского суда».

Находясь на «должности», вражеский приспешник принимал незаконные решения по принудительному выдворению местных жителей в отдаленные регионы россии, включая сибирь.

Он назначал «судебные» приговоры за якобы нарушение действующих «законов» страны-агрессора. Тем самым судья оккупационного органа грубо нарушал украинское законодательство и международное гуманитарное право.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, сотрудники Службы безопасности разоблачили еще одного коллаборанта, скрывающегося на временно оккупированной территории юга Украины. Им оказался бывший заместитель начальника Херсонской таможни, который после захвата части региона поддержавший захватчиков.

Впоследствии он согласился с предложением агрессоров возглавить «налоговую службу Херсонской области».

Установлено, что соответствующую «протекцию» обеспечил бывший заместитель председателя облсовета, депутат-коллаборант Виталий Булюк, которого враг назначил «первым заместителем главы» местной оккупационной администрации.

По данным следствия, его «протеже» организовал незаконный сбор «налогов» в пользу россии, а также способствовал рейдерскому захвату украинских предприятий, отказавшихся от сотрудничества с агрессором.

В настоящее время злоумышленник подозревается по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативных действий Служба безопасности установила место нахождения обоих вражеских приспешников, задокументировала их преступную деятельность и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

Расследование проводилось сотрудниками СБУ АР Крым и Херсонской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г. Севастополь и Херсонской областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности разоблачила депутата одного из поселковых советов Купянского района Харьковщины, который помогал оккупантам вывозить украинское зерно.