Виновник пожара в ночном клубе Костромы, в котором погибли 15 человек, воевал в Украине

Вероятный виновник пожара в кафе «Полигон» в российской Костроме в августе вернулся из Украины, где принимал участие в войне в составе российских оккупационных войск.

Об этом сообщают росСМИ.

Напомним, в Костроме в результате пожара в кафе «Полигон» погибли 15 человек. Причиной стал фейерверк, который запустил один из посетителей клуба.

22 августа 23-летний Станислав Ионкин получил ранение во время обстрела. По словам родных, Ионкин с другими военнослужащими вёз боеприпасы, когда начался обстрел. Оккупанта выбросило из машины и он сломал ногу. После этого Ионкина отправили в госпиталь в Астраханской области, а затем он вернулся в Костромскую область. Долгое время оккупант находился на больничном и в начале ноября отправился опять в воинскую часть для прохождения медкомиссии.

Вчера вечером он созвонился с родными и сказал, что у него все хорошо. Судя по всему, после разговора с ними Ионкин отправился в ночной клуб при кафе «Полигон», где и устроил фейерверк, который привел к пожару.

Ионкин стрелял из пускового устройства «Сигнал охотника». Он задержан.