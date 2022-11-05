Гражданин Ирака похитил ребенка и пытался вывезти его из Украины

Пограничники Чопского отряда предотвратили незаконный вывоз двухлетнего ребенка отцом-иностранцем, который похитил его у матери.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины .
Как отметили в ведомстве, женщина предварительно проинформировала пограничников о факте возможной попытки вывоза общей дочери за пределы Украины отцом - гражданином Ирака.
Она сообщила, что иностранец похитил ребенка и, вероятно, постарается уехать вместе с ним в неизвестном направлении. Информация была передана во все пункты пропуска на государственной границе.
Человек прибыл с ребенком в железнодорожный пункт пропуска "Чоп (Дружба)" 4 ноября. Он планировал уехать поездом в Венгрию. При изучении документов правоохранители установили, что мужчина действительно вывозит девочку без разрешения матери.
На место происшествия вызвали сотрудников Нацполиции, которым и передали иностранца и ребенка для дальнейшего правового решения.