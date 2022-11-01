На Харьковщине задержали лесничего, который помогал оккупантам укреплять позиции перед наступлением ВСУ

Украинские правоохранители задержали в недавно деоккупированном Волчанске Харьковской области лесничего, которого подозревают в сотрудничестве с захватчиками.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, сотрудник ГП «Волчанское лесное хозяйство» в июле пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией.

По информации следователей, оккупанты предложили ему занять должность «главного инженера» фейкового «Волчанского лесхоза», и он согласился, а также агитировал коллег работать на россиян и обещал им заработную плату в российских рублях.

«Колаборант «модерировал» возобновление работы лесхоза по заготовке древесины, наладив ее поставку российским войскам для строительства блиндажей и фортификационных сооружений против Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Мужчина задержан, ему объявили о подозрении в коллаборационной деятельности. (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Харьковской области СБУ задержала депутата сельсовета, который помогал оккупантам вывозить украинское зерно.