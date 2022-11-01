В Чернигове нашли иконы, которые плыли по Десне в пакетах

В Чернигове нацгвардейцы обнаружили в реке Десни пакет с иконами.

Об этом сообщает Нацгвардия в Facebook.

«При несении службы на маршруте «Золотой берег» в городе Чернигове военный патруль Нацгвардии увидел два подозрительных пакета, плывущих по реке вдоль берега. Во время их осмотра стражи порядка обнаружили в свертках иконы. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Черниговское управление полиции», - говорится в сообщении.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и обращаются к гражданам: если у вас есть какая-либо информация об этом инциденте, или узнали иконы - обратитесь на линию «102».