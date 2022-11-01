Испанская полиция изъяла крупнейшую в истории партию расфасованной марихуаны стоимостью €64 миллиона

Испанская полиция изъяла крупнейшую в истории мира партию расфасованной марихуаны – 32 тонны стоимостью не менее 64 миллионов евро.

Об этом сообщает «24 канал».

Полиция провела рейды на ряде ферм и производственных предприятий по всей Испании в рамках сделки под названием «Сады». В результате задержаны 9 мужчин и 11 женщин в возрасте от 20 до 59 лет.

Объемы изъятой партии эквивалентны примерно 1,1 миллиону растений. Банда сушила растения марихуаны, упаковывала их и отправляла в некоторые части Испании, Швейцарии, Нидерландов, Германии и Бельгии.

Представителей группы задержали в Толедо, Сьюдад-Реале, Валенсии и Астурии в прошлом месяце, но подробности сделки были обнародованы только в субботу.