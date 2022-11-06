В Тернопольской области чиновник, который обязан перевоспитывать осужденных, устроил пьяное ДТП

ДБР сообщило о подозрении начальнику сектора Центра пробации в Тернопольской области, который пьяным за рулем автомобиля сбил велосипедиста.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро.

ДТП произошло 14 октября в селе Белая Чортковского района. Чиновник Центра, занимающийся организацией исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, был за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником. Однако он не остановил автомобиль, продолжил движение и сбил велосипедиста.

Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и перелом ключицы. Водитель и пассажиры авто, в которое въехало чиновник, не пострадали. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, что пробация в Украине предусматривает профилактическую и воспитательную работу с осужденными, чтобы они не совершили повторное преступление. Поэтому в обязанности подозреваемого теоретически входила и исправительная работа с осужденными.