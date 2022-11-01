НАБУ при обыске нашло у запорожской чиновницы пакетик с порошком и скрученные купюры

НАБУ провело обыски у директора департамента культуры и туризма Запорожского городского совета и секретаря гуманитарного штаба и нашло доказательства, что подозреваемая может употреблять наркотики.

Об этом говорится в определении Высшего антикоррупционного суда.

Чиновницу подозревают в растрате имущества, отмывании денег, незаконном хранении наркотиков и незаконном обогащении.

“В ходе обыска в женской сумке среди личных вещей и документов ЛИЦО_1 (подозреваемой) обнаружена женская косметичка розового цвета, внутри которой находились девять прозрачных полиэтиленовых пакетиков с остатками порошкообразного вещества белого цвета и один прозрачный полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Также в указанной женской косметичке розового цвета обнаружены две скрученные иностранные купюры номиналом 100 евро и номиналом 1000 венгерских форинтов. В ходе обыска ЛИЦО_1 объяснила, что женская сумка, в которой была обнаружена косметичка, принадлежит ей и находится в ее пользовании, однако ей неизвестно, кому принадлежит розовая косметичка и вещи, находящиеся в ней», - говорится в постановлении суда.

В прокуратуре считают, что "скрученные иностранные купюры приспособлены для интерназального употребления наркотических веществ" (употребления наркотиков). На изъятые вещи, а также телефон наложили арест, который подозреваемая в суде пыталась отменить.

"Запорожский центр расследований" пишет, что купюры и пакетики со следами порошка нашли у директора департамента культуры и туризма Екатерины Симоновой. 30 августа у запорожских чиновников, имеющих отношение к Гуманитарному штабу, детективы НАБУ провели обыски. Среди фигурантов обыска есть заместитель председателя ОГА Злата Некрасова, депутат областного совета Виктор Щербина, а также Екатерина Симонова.