В Запорожье СБУ задержали блогера, работавшего на спецслужбы россии и Шария

Правоохранители задержали в Запорожье блогера, снимавшего результаты ракетных ударов. Его материалы использовали спецслужбы россии и пропагандист Анатолий Шарий.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

По данным следствия, мужчина создал специализированную интернет-платформу, где публиковал фото и видео с комментариями и текстовым описанием событий. В частности, блоггер обнародовал информацию о последствиях российских ракетных ударов по Запорожью.

Материалы мужчины «подхватывали» представители спецслужб рф для сбора разведданных о «результатах» ракетно-артиллерийских обстрелов, а также оккупанты для корректировки ударов.

Кроме того, фото и видео блоггера использовал прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий для наполнения собственного Telegram-канала.

«Из «перепощенных» видео из Запорожья он готовил деструктивный контент, в котором отрицал причастность кремля к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры украинских городов», - говорится в сообщении.

СБУ задержала блоггера при попытке очередного распространения информации в пользу россии. У мужчины обнаружили телефон с поличным.

Решается вопрос о привлечении фигуранта к уголовной ответственности по ст. 114-2 УКУ. Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, на Харьковщине мужчина помогал россиянам захватывать предприятия Купянска – ему грозит до 10 лет тюрьмы.