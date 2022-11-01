Во Львове наставника организации «Дети Христа» суд отправил в психушку за почти 150 эпизодов изнасилований и совращений несовершеннолетних

Во Львове организатора христианских лагерей, религиозного наставника организации «Дети Христа» Романа Московченко признали виновным почти в 150 эпизодах изнасилования и совращения детей. 49-летнего мужчину отправили на лечение в психушку.

Такое решение принял Галицкий районный суд Львова, передает «Суспільне».

Суд вынес решение 2 ноября. Мужчину признали виновным в 147 эпизодах изнасилований и развращений несовершеннолетних. Роману Московченко назначили принудительное лечение в психушке с усиленным наблюдением.

«Вынесено решение о применении мер медицинского характера в отношении Романа Московченко. Постановление сроком пока оно не вылечится. Если оно вылечится, медицинское учреждение дает вывод, что оно уже здорово, тогда будет снова рассматриваться дело в суде. Если нет, будет пожизненно», – сказала пресс-секретарь суда Юлия Румянцева.

Как сообщает ОО «Женские перспективы», ссылаясь на адвоката потерпевших Олега Иванова, Московченко участвовал в заседаниях суда в режиме видеоконференции с психбольницы.

«С Московченко был рядом врач. Его состояние было такое, что он был неспособен ничего понимать и отвечать. На экране он был, но не реагировал и на вопросы не отвечал. Он признан невменяемым, поэтому ему назначили законного представителя – его мать. Она всегда была в зале судебного заседания», – говорит Олег Иванов.

О преступлениях христианского наставника стало известно в 2019 году. Тогда в ОО «Женские перспективы» за психологической помощью обратилась 22-летняя женщина. Она рассказала, что более 10 лет являлась жертвой сексуального насилия от Московченко. Вскоре девушка обратилась в полицию.

В мае 2020 года во время обыска в доме подозреваемого правоохранители нашли компьютеры, ноутбуки, жесткие диски, флешки с видео и фотографиями детей, а также дневники, где мужчина описывал сексуальные отношения с детьми. Эти записи охватывали период с 2005 по начало 2020 года.

В июне 2021 года экспертиза установила, что мужчина недееспособен. А уже в августе того же года суд изменил порядок рассмотрения уголовного производства по рассмотрению обвинительного акта по ходатайству о применении принудительных мер медицинского характера.

Напомним, как в Одесской области руководителя специализированного детского учреждения заподозрили в сексуальном насилии в отношении малолетних воспитанников и их развращении.