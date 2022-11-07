На Буковине задержали велосипедистов, пытавшихся выехать из Украины – они оправдывались, что искали «хорошие пейзажи»

В течение выходных пограничники Черновицкого отряда задержали 16 граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть в Румынию и Молдову.

Об этом сообщили в МВД Украины.

На одном из контрольных пунктов пропуска остановили для проверки документов двух велосипедистов. Оба мужчины призывного возраста оказались жителями Днепропетровской области. Они утверждали, что путешествуют в пограничном районе с целью поиска красивых пейзажей.

Впоследствии на участке этого же подразделения пограничники обнаружили еще троих правонарушителей. Жителей Черновицкой области задержали в 100 метрах от государственного рубежа с Румынией.

Кроме того, пограничники отделов «Селятин», «Мамалыга» и «Кельменцы» в восьми случаях задержали еще 11 правонарушителей, которые незаконно пытались пересечь границу и попасть в Румынию и Молдову. Нарушителями оказались жители Донецкой, Тернопольской и Киевской областей.