В Вознесенске сожгли автомобиль активиста

Сгоревший в Вознесенске автомобиль принадлежал местному активисту. Пожар возник из-за поджога.

Об этом сообщает "Вознесенский вестник".

Автомобиль Opel Meriva загорелся на территории частного домовладения около 23 часов 6 ноября.

Машина принадлежит местному жителю Владимиру Подольчику. Согласно данным в Сети, он занимается общественной деятельностью, а также является руководителем ряда объединений совладельцев многоквартирных домов и управляющей компании.

«Неизвестные лица, вероятнее всего применяя смесь для поджога, перебросили ее через ограждение двора, из-за чего произошло возгорание авто. На место происшествия выехали работники ГСЧС и полиции. Детали происшествия выясняются. Сам Владимир исключает варианты случайного возгорания авто, связывая это напрямую с его общественной деятельностью», – пишет «Вознесенский вестник».

Также сообщается, что ранее дом активиста уже подвергался акту вандализма, тогда ему разбили камнями окно. Виновных не нашли.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, как в центре Николаева сожгли четыре автомобиля.