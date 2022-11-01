В Вознесенске сожгли автомобиль активиста

Сгоревший в Вознесенске автомобиль принадлежал местному активисту. Пожар возник из-за поджога.
Об этом сообщает "Вознесенский вестник".
Автомобиль Opel Meriva загорелся на территории частного домовладения около 23 часов 6 ноября.
Машина принадлежит местному жителю Владимиру Подольчику. Согласно данным в Сети, он занимается общественной деятельностью, а также является руководителем ряда объединений совладельцев многоквартирных домов и управляющей компании.
«Неизвестные лица, вероятнее всего применяя смесь для поджога, перебросили ее через ограждение двора, из-за чего произошло возгорание авто.
На место происшествия выехали работники ГСЧС и полиции. Детали происшествия выясняются.
Сам Владимир исключает варианты случайного возгорания авто, связывая это напрямую с его общественной деятельностью», – пишет «Вознесенский вестник».
Также сообщается, что ранее дом активиста уже подвергался акту вандализма, тогда ему разбили камнями окно. Виновных не нашли.
В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Проводятся первоочередные следственные действия.
Напомним, как в центре Николаева сожгли четыре автомобиля.