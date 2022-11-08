В суд передали дело о взрыве газа в столичном многоквартирном доме на Позняках – подозреваемые из «Киевгаза» затягивали рассмотрение

Прокуратура 7 ноября направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт в отношении пяти чиновников АО «Киевгаз» по делу о взрыве в жилом доме на Позняках в июне 2020 года. Служащим инкриминировано нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Как известно, утром в воскресенье, 21 июня 2020 года, в Киеве по улице Крушельницкой произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате под завалами спасатели обнаружили тела пяти погибших. Весь подъезд признан аварийным. Аварийно-спасательные работы продолжались в течение трех дней.

Согласно материалам досудебного расследования, взрыв газа, вызвавший обвал конструкций десятиэтажного жилого дома и приведший к гибели пяти человек и травмам трех, произошел из-за несоблюдения технологии поверки газовых счетчиков в доме.

За несколько недель до взрыва сотрудники Киевгаза снимали газовые счетчики с квартир в этом доме и устанавливали вместо них технологические перемычки (байпасы). Указанные действия привели к утечке газа, что и стало причиной взрыва.

Среди должностных лиц, которым предъявлено обвинение, первый заместитель председателя правления АО «Киевгаз», директор одного из филиалов, два главных инженера и начальник службы охраны труда. Указанные лица непосредственно участвовали в разработке и согласовании инструкции, из которой была произведена замена газовых счетчиков на байпас.

Ущерб в уголовном производстве составляет более 53 миллионов гривен.

«С сентября 2021 года после завершения досудебного расследования подозреваемые и их защитники затягивали процесс ознакомления с материалами уголовного производства, препятствуя тем самым направлению обвинительного акта в суд. В связи с этим по ходатайству прокурора суд ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами уголовного производства», – отметили в прокуратуре.

Напомним, как утром 27 ноября 2021 года в Новой Одессе в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытовой газ на пятом этаже), в результате чего разрушены четыре квартиры. Из-за взрыва погибли три человека, последнего мужчина нашли через сутки, также троих пострадавших достали из-под обломков дома и 54 человека эвакуировали из здания. Также 24 декабря в ОГА сообщили, что пострадавшим после взрыва дома в Новой Одессе выделят 4,4 миллиона гривен из резервного фонда облбюджета на компенсацию жилья.