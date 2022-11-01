В Одессе задержали николаевца, который с ножом напал на двоих мужчин

В Одессе полицейские задержали жителя Николаева по подозрению в нанесении ножом тяжких телесных повреждений двум горожанам.

Об этом сообщили в ГУ НП в Одесской области.

О происшествии полицейским и врачам сообщили прохожие. Обоих пострадавших в возрасте 30 и 32 лет госпитализировали, сейчас медики борются за их жизнь.

Для установления личности правонарушителя и его задержания полицейские провели подворовые и поквартирные обходы, опросили свидетелей происшествия, отработали видео с камер наблюдения и менее чем за сутки разоблачили мужчину. Это 25-летний житель Николаева. В содеянном он признался, но причины своей жестокости объяснить не смог.

У злоумышленника следователи изъяли возможное орудие преступления, которое направили на экспертизу, а его самого задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, что предусмотрено частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Ее санкция влечет наказание – от пяти до восьми лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.