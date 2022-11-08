СБУ разоблачила главу «минздрава днр», который способствовал захвату более 20 больниц Мариуполя

СБУ разоблачили незаконную деятельность так называемого «министра здравоохранения» террористической организации «днр».

Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что он входит в ближайшее окружение главаря террористов – Пушилина, непосредственно способствовавшего его назначению на «министерскую должность».

Среди основных задач чиновника было распространение оккупационного режима в медицинской отрасли на временно оккупированной территории региона.

После начала полномасштабного вторжения он также организовал принудительный перевод на баланс подконтрольного РФ минздраву более 20 захваченных медучреждений в Мариуполе, Волновасе и Мангуше.

По данным следствия, к незаконной деятельности «должностное лицо» привлекло своих подчиненных: руководителей «юридического отдела» и заведующую «сектором общественной службы и кадров» псевдоминистерства.

Служба безопасности идентифицировала вражеских приспешников из фейкового ведомства, задокументировала преступные действия и установила их места нахождения.

Следователи СБУ уже сообщили им о подозрении по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

Напомним, как СБУ установила фермера, который подкармливал захватчиков при оккупации Киевщины и грабил односельчан.