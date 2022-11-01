СБУ и БЭБ проверяют менеджмент «Укрнафты» на уклонение от налогов – передачу предприятия государству обеспечивают с автоматами и бронетехникой

Сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности проверяют информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании «Укрнафта» от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год. Отдельно проверяется информация о возможных нарушениях по увеличению прибыли при изготовлении горючего.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

На днях было проведено заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентом которых является ПАО «Укрнафта».

Отмечается, что сотрудники СБУ предпринимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в государственную собственность в рабочем состоянии.

При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора готовится сообщение о подозрении менеджмента компании по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины («Уклонение от уплаты налогов, сборов»).