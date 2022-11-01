Полиция задержала троих мужчин за поджог автомобиля активиста на Николаевщине

Полиция задержала троих причастных к поджогу автомобиля общественного активиста в Вознесенске.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции и областной прокуратуре.

Как известно автомобиль Opel Meriva загорелся на территории частного домовладения около 23 часов 6 ноября. Сгоревший в Вознесенске автомобиль принадлежал местному активисту. Пожар возник из-за поджога.

В течение суток в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе посредством записей камер от наблюдения города, оперативники установили лиц, причастных к совершению преступления, и задержали их на железнодорожном вокзале, когда они пытались покинуть районный центр.

В ходе следственных действий полицейские выяснили, что трое жителей соседней области прибыли в Вознесенск, чтобы совершить поджог транспортного средства.

Свою «работу» по заказу неустановленного лица мужчины 21, 37 и 40 лет оценили в 40 тысяч гривен, которые должны были получить после совершения преступления и возвращения домой.

Следователи задержали злоумышленников в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту продолжается расследование уголовного производства по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

В настоящее время следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Также полицейские собирают доказательную базу для заказчиков и устанавливают мотив совершения преступления.

Напомним, как в центре Николаева сожгли четыре автомобиля.