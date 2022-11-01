На Николаевщине мужчину задержали за поножовщину с собутыльником

В Николаевском районе полицейские задержали мужчину за нанесение ножом тяжких телесных повреждений знакомому, с которым распивал алкоголь.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.

В отделение полиции поступило сообщение от жительницы пгт Ольшанское о том, что местный житель нанес ножевые ранения ее мужу.

Полицейские установили, что телесные повреждения 60-летнему потерпевшему нанес односельчанин после распития спиртных напитков. Между мужчинами началась ссора, во время которой 52-летний злоумышленник получил нож и нанес потерпевшему удары в область живота.

Пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Оперативники разыскали злоумышленника в местных плавнях, где он скрывался после совершения преступления.

С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления — нож и направили его на экспертное исследование.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения правоохранители возбудили уголовное производство по части 1 статьи 121 УК Украины.

В настоящее время следователи по согласованию с прокуратурой сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.