В Ровенской области парень жестоко убил свою девушку и отказывается объяснять мотивы преступления

В Ровенском районе суд на время следствия арестовал 21-летнего подозреваемого в убийстве 17-летней девушки.

Об этом сообщили прокуратура и полиция Ровенской области.

Подозреваемый частично признает вину, но не приводит подробных показаний, почему он так поступил.

«По месту жительства злоумышленник нанес своей девушке многочисленные удары молотком по голове, в результате чего она скончалась. Известно, что молодой человек более 20 раз ударил девушку молотком по голове».

"Подозреваемый вытащил ее тело на улицу, сообщил по телефону родственникам о преступлении и скрылся. О преступлении в полицию сообщил отец молодого человека. В тот же вечер молодой человек был задержан», — говорится в сообщении полиции и прокуратуры.

Суд постановил заключить подозреваемого под стражу на 60 суток без права внесения залога. За содеянное ему грозит от 7️ до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжаются первичные следственные и процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены необходимые экспертизы.