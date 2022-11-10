СБУ разоблачила руководителей «мэрии» Херсонщины, которые принудительно раздавали украинцам паспорта рф и внедряли российское образование

СБУ задокументировала преступную деятельность еще пяти вражеских приспешников из оккупационных администраций в захваченных районах Херсонской и Луганской областей.

Об этом сообщает спецслужба сообщила своем Telegram.

Среди них коллаборантка, которая согласилась выполнять решения военного руководства россии и заняла должность так называемого «председателя военно-гражданской администрации Скадовского территориального общества Скадовского района Херсонской области».

Находясь на «должности», она участвовала в организации местного псевдореферендума и способствовала принудительной выдаче украинским гражданам паспортов России.

Установлено, что ранее она была чиновницей одного из горсоветов региона, но после начала полномасштабного вторжения поддержала оккупантов и присоединилась к их рядам.

Также сотрудники СБУ идентифицировали главу так называемого отдела по делам образования, молодежной политики, культуры и спорта одной из оккупационных администраций вблизи Херсона.

«С начала учебного года коллаборантка активно «восстанавливала» работу учебных заведений в городе и формировала списки сторонников «русского мира», которые хотели бы работать под ее «руководством». Также она склоняла педагогов к сотрудничеству с «новыми властями», предлагая им взятки», - уточнили в пресс-службе.

О результатах преступной деятельности она докладывала своим русским кураторам через направление в рф «отчетной» документации.

По данным следствия, злоумышленницей оказалась бывшая руководительница отдела образования Голопристанского района, которая после захвата общины добровольно присоединилась к оккупационным органам.

Кроме того, Служба безопасности задокументировала в Луганской области преступную деятельность двух руководителей «военкоматов лнр».

Приспешники агрессора организуют принудительную «могилизацию» местных жителей в ряды захватчиков, в том числе в так называемую «народную милицию». Для этого людей похищают и незаконно лишают их свободы, а в случае отказа угрожают убийством.

Также разоблачен бывший «чиновник» одного из химзаводов области, который согласился на предложение оккупантов стать «мэром» Рубежного. Там он организовал материально-техническое обеспечение группировок с РФ на восточном направлении.

В рамках уголовных производств за:

- части 5 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность); - части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

- части 2 статьи 260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях);

- части 2 статьи 28, части 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.

Трем фигурантам уже доложено о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.

Напомним, как СБУ разоблачила главу «минздрава днр», который способствовал захвату более 20 больниц Мариуполя.