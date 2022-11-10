За рейдерский захват базы отдыха в Коблево будут судить троих человек - им грозит до 12 лет тюрьмы

В суд направлен обвинительный акт в отношении директора предприятия Стасиву, государственного регистратора Брагару и работника охранной фирмы Иваненко, незаконно захвативших помещение базы отдыха «Волна» в Коблево.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

«Установлено, что директор предприятия, с целью незаконного завладения базой отдыха, привлек государственного регистратора и работников охранной фирмы, зарегистрированной в другой области страны. Достоверно зная о принадлежности указанного имущества на праве собственности другому обществу, он ввел в заблуждение должностных лиц государственных учреждений и органов местного самоуправления, предоставил им заведомо недостоверные документы, добился незаконного присвоения помещениям другого адреса и незаконно заключил договоры аренды земельного участка под ними», - сказано в сообщении.

В дальнейшем, работники охранной фирмы захватили здания базы отдыха и препятствовали законной хозяйственной деятельности владельца: блокировали выезды с территории, перерубили кабель электропитания, заблокировали доступ в помещения, перекрыли выходы к побережью моря отдыхающим. А государственный регистратор без каких-либо правоустанавливающих документов незаконно перерегистрировал право собственности на помещения в Едином государственном реестре прав.

Общий размер ущерба составил около 13 миллионов гривен. В ходе расследования обвиняемые возместили законному владельцу почти 12 млн. грн. путем возвращения ему базы отдыха.

Действия директора предприятия квалифицированы по части 4 ст.190, части 3 статьи 27 части 3 статьи 206 Уголовного Кодекса Украины, государственного регистратора – по части 3 статьи 365-2, части 5 статьи 27 части 4 статьи 190, части 5 статьи 27 части 3 статьи 206 Уголовного Кодекса Украины, работнику охранной фирмы – по части 2 статьи 27 части 3 статьи 206 Уголовного Кодекса Украины.

Досудебное расследование проводилось Николаевским районным управлением полиции.

Злоумышленникам в случае доказывания их вины грозит наказание на срок от 6 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Коблево разгорелся конфликт вокруг территории базы отдыха «Волна» между двумя предпринимателями. Для предотвращения возможного физического противостояния между противоборствующими сторонами на место выехала полиция. 19 мая на территорию базы отдыха «Волна» («Волна-Прим»), в сопровождении более десятка работников охранной фирмы прибыл предприниматель Вячеслав Стасив, который продемонстрировал документы на право аренды части территории. Второй предприниматель Борис Свиржевский отказался признавать предъявленные документы.