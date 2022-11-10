В Днепре курсантка полицейского вуза обезвредила неадекватного мужчину, бросавшегося на прохожих

В Днепре будущая полицейская задержала агрессивного хулигана, бросавшегося на женщин и детей.

Об этом сообщили в МВД Украины.

В Днепре возле супермаркета на проспекте Гагарина мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения бросался на прохожих с палкой, громко ругался, угрожал физической расправой. Свидетелем инцидента стала курсантка факультета криминальной полиции Днепропетровского государственного университета внутренних дел Анастасия Глушко.

Девушка возвращалась из магазина домой. Услышав крики, она подбежала к компании ссорившихся между собой людей. Один из подвыпивших мужчин пытался отобрать у военнослужащего пакет с продуктами, ведя себя агрессивно.

Курсантка сразу вызвала патрульных и пыталась успокоить злоумышленника, сообщив, что она из полиции. В ответ тот стал вести себя еще более дерзко: достал палку из мусорного бака и замахивался ею на прохожих женщин и детей.