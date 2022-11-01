Жительницу Первомайска будут судить за прославление вражеской армии в сети

Жительницу города Первомайск Николаевской области будут судить за распространение материалов по поводу оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии рф против Украины, прославление ее участников (части 2 статьи 436-2 Уголовного Кодекса).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Установлено, что злоумышленница в июне 2022 года через запрещенную в Украине социальную сеть «Одноклассники» распространяла материалы, отрицающие вооруженную агрессию россии против Украины, и публиковала на своей странице ссылки из социальных групп, глорифицирующих представителей рф.

Санкция статьи предусматривает показание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества

Напомним, как в Николаеве суд арестовал корректировщика, наводившего российские «шахиды».