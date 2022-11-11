В Винницкой области полиция закрыла подпольный спиртзавод, который выпускал «элитный» алкоголь

В Винницкой области полиция ликвидировала незаконное производство спирта, которое "замаскировали" под изготовление пищевого уксуса.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Продукция поставлялась подпольным производителям алкоголя и предприятиям по фиктивным документам. Мощности «завода» позволяли производить до 10 тонн спирта в сутки. Также подпольно производили «элитную» алкогольную продукцию.

Всего изъяли около 8 тысяч литров спирта, более 12 тысяч литров готовой алкогольной продукции, 40 тысяч долларов США и оборудование для изготовления и упаковки продукции.

Ориентировочная сумма изъятого составляет более 5 миллионов гривен.